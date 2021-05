Chelsea-Real, sfida tra cugini Mendy in semifinale di Champions: Edouard contro Ferland

Curiosità da Stamford Bridge, dove Chelsea-Real Madrid sarà una sfida in famiglia. Il portiere degli inglesi Edouard Mendy è infatti cugino del terzino delle merengues Ferland. Partiranno entrambi titolari e non è la prima volta in carriera che si sfidano: è già accaduto in tre occasioni in Francia, l’ultima nel 2019. È la prima volta, però, che lo fanno in Champions.