Chelsea-Real Madrid, le formazioni ufficiali: out Pulisic. Zidane punta sul grande ex Hazard

Chi sfiderà il Manchester City il 29 maggio nella finale di Champions League di Istanbul? Chelsea e Real Madrid tornano in campo dopo l’1-1 dell’andata. I Blues sono anche reduci dalla vittoria sul West Ham nello scontro diretto in Premier, mentre le merengues hanno regolato 2-0 l’Osasuna nell’ultimo turno della Liga. Qualificazione più che aperta, saranno decisivi i 90 minuti di Stamford Bridge. Fischio d’inizio alle 21.

Thomas Tuchel lascia in panchina Pulisic, autore del vantaggio iniziale a Madrid: in attacco confermato Werner, con Havertz e Mount ai suoi fianchi. Nessuna novità negli altri reparti rispetto alla formazione di partenza vista a Valdebebas.

Zinedine Zidane punta sul grande ex Eden Hazard. Il belga sarà titolare con Vinicius e Benzema nell’attacco dei blancos; in difesa torna Ramos, scelto Mendy per completare il quartetto (niente retroguardia a tre come invece accaduto all’andata).

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Havertz, Mount; Werner. Allenatore: Thomas Tuchel

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Nacho, Militao, Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Vinicius Jr, Benzema, Hazard. Allenatore: Zinedine Zidane.