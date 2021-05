Chelsea, Tuchel: "Il City è un punto di riferimento. A Istanbul per vincere, non per partecipare"

vedi letture

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, commenta in conferenza stampa la vittoria sul Real Madrid in semifinale di Champions: “Tutti i sacrifici fatti per arrivare fin qui sono valsi la pena, sono molto grato di essere alla guida di questa squadra. Abbiamo offerto una prestazione energica, piena di attitudine positiva. Non abbiamo mai abbassato la testa, siamo rimasti positivi anche dopo le occasioni sbagliate. Ma il lavoro non è finito: abbiamo due finali (anche FA Cup, ndr) da vincere”.

Potevate segnare più gol oggi.

“Potevamo segnare di più oggi, è vero. Ma sono entusiasta dello spirito di squadra e della positività”.

Avete già battuto il Manchester City. Questo vi dà un vantaggio?

“No, ma ci dà fiducia per il futuro. Il Manchester City è il benchmark, e per diminuire il gap servono grandi prestazioni. Vincere aumenta la fiducia, è il massimo che puoi affrontare. Arriveremo con fiducia e positività a Istanbul, speriamo anche senza infortuni, per vincere e non per partecipare”.

Si aspettava un finale di stagione così positivo? Ha dato la svolta. “Sono abbastanza felice di quello che ho visto finora, sin dal primo allenamento. Ho visto un ottimo comportamento da parte di tutti ed è un piacere fare parte di questo spogliatoio. Ci siamo adattati a situazioni molto diverse, abbiamo risposto a tante domande. Per esempio oggi abbiamo usato tutte le soluzioni a nostra disposizione. Questa squadra può fare davvero tanto”.