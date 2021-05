Chelsea, Werner: "Sono senza voce per i festeggiamenti. Siamo stati incredibili"

Timo Werner commenta a BT Sport la qualificazione in finale di Champions League del Chelsea: "Quello che abbiamo fatto stasera è stato incredibile. Il modo in cui abbiamo controllato il pallone e il ritmo incredibile contro una squadra con giocatori di livello mondiale in ogni posizione. Siamo giovani ma non siamo stupidi e non commettiamo errori facili. Siamo stati molto, molto bravi. Festeggiato? Sì, tantissimo. Non ho più voce per quanto abbiamo urlato".