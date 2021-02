Chi in attacco col Napoli? Pirlo fa pretattica: "Morata sta meglio, bravo Kulusevski su Brozovic"

vedi letture

Andrea Pirlo non ha sciolto le riserve su chi giocherà in attacco domani a Napoli. Senza Dybala, infortunato, l'allenatore della Juventus ha tre calciatori a disposizione per due posti, ovvero Cristiano Ronaldo, Morata e Kulusevski.

Come sta Morata?

"Morata sta meglio, ha recuperato dall'influenza. L'altra sera è venuto comunque in panchina ma non stava benissimo, ora s'è allenato per due giorni e sta molto meglio. Non abbiamo tante soluzioni davanti, due dovranno giocare e uno dovrà essere pronto per subentrare".

Giocherà domani Kulusevski? Gli stai chiedendo qualcosa di particolare?

"Due giocheranno e uno starà in panchina. Nelle ultime gare gli avevo chiesto anche un lavoro in fase difensiva, contro l'Inter doveva bloccare Brozovic e l'ha fatto benissimo, ha motore ed è molto bravo anche nel ripartire. Quello che gli avevamo chiesto l'ha fatto benissimo".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Pirlo