Chi in attacco per la Juve? Amauri: "Terrei Dybala e riporterei a Torino Moise Kean"

vedi letture

Chi acquisterà la Juventus per rinforzare il suo attacco questa estate? Ne ha parlato, nel corso di una intervista rilasciata ai taccuini di 'Tuttojuve.com', l'ex centravanti bianconero Amauri. Queste le sue considerazioni: "Icardi non mi fa impazzire, è reduce da una stagione in cui non è riuscito a segnare a grappoli al Psg. Gabriel, invece, non lo vedo in uscita dal City, se dovesse andar via per 60/70 significa che poi devi vincer la Champions per forza. Vlahovic è forte, ma anche lui non costa poco. Per me il vero acquisto in attacco della Juve sarà Dybala, è ancora giovane e può giovare del ritorno di Allegri".

Quindi è meglio tenere Dybala e cercare di acquistare una quarta punta?

"Sì, per me sarebbe la soluzione giusta. Ci potrebbe essere Milik, ma a questo punto sceglierei Kean che è anche più giovane e conosce bene la Juve. A parte che la Juve per essere ancora più competitiva non deve fare chissà che, a mio parere bastano due o tre acquisti fatti bene. In casa ci sono già i grandi giocatori, il più forte di tutti è Chiesa. Era da tanto che non vedevo un giocatore italiano con queste qualità, diventerà ancor più un fuoriclasse".