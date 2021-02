Chi recupera per la Champions? Pirlo: "Spero tutti. Senza Dybala non abbiamo alternative"

Chi recupera per il Porto in Champions? E' una delle domande poste questa sera in conferenza stampa ad Andrea Pirlo dopo la sconfitta contro il Napoli. Mercoledì, la Juventus giocherà in Portogallo l'andata degli ottavi di finale di Champions League. "Spero di recuperare tutti, ora vediamo Cuadrado che ha avuto un problema - ha detto -. Speriamo di recuperare sul piano mentale e fisico".

Sulle scelte in attacco, Pirlo ha poi risposto così: "Dybala è fuori da oltre un mese, non abbiamo alternative lì davanti. Ci adattiamo, abbiamo giocato molte partite e posso solo complimentarmi con i ragazzi".

