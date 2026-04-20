TMW Chi vorrebbe come ct della Nazionale? Petrachi: "Conte può stravolgere gli equilibri"

Qual è la ricetta di Gianluca Petrachi per risollevare il nostro movimento? Domanda difficile e complicata, a cui però il responsabile dell'area tecnica del Torino non si è sottratto a margine dell'evento Inside The Sport: "Meno politica e più calcio, far parlare nelle sedi opportune più persone che parlano di calcio e che possono dare sicuramente regole più profonde e più giuste, partendo dal settore giovanile. Quest'ultimi devono essere fatti per insegnare calcio e devi pagarli bene, non puoi dare 500-600 euro a uno che fa il dopolavoro, devi insegnare i fondamentali... Lo devi coltivare il talento con persone competenti e capaci. Poi trovo un'assurdità la regola della retrocessione in Primavera, un ragazzo deve avere la possibilità di sbagliare, se invece metti questa cosa qua uno ha paura perché c'è già il peso della responsabilità. Quello arriverà dopo".

È giusto avere 7 stranieri su 11 in una Primavera?

"Sono vecchio stampo, sono invecchiato forse, per me il giusto numero sarebbe di 5 stranieri. In quel modo il sistema degli italiani viene valorizzato molto di più".

Chi le piacerebbe vedere come ct della Nazionale?

"Credo che Conte possa stravolgere gli equilibri di un sistema, partendo dalle radici dello stesso. Magari riparte dai giovani, cambia delle regole... È molto esigente con se stesso e con gli altri, è quello che può unire tutti noi italiani".

Clicca qui per leggere le dichiarazioni di Gianluca Petrachi.