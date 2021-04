Chiamatela pure zona Caicedo: l'ecuadoriano ha segnato il 25% dei suoi gol dopo l'89'

Ancora un gol decisivo. Ancora una volta nel finale. La zona Caicedo ha ormai soppiantato la zona Cesarini: con il rigore del due a uno sullo Spezia di ieri, l'ecuadoriano ha siglato il 25% dei suoi 28 gol messi a segno in Serie A dopo l'89'. Numeri impressionanti per l'attaccante della Lazio, che con otto reti in stagione (è partito titolare appena otto volte) ha portato in dote ben nove punti. E dopo la gioia, sottolinea il Corriere dello Sport, è arrivato anche il cinque ad Inzaghi: un segnale distensivo dopo le dichiarazioni roventi post-Crotone.