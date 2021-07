Chiellini: "Contento di essere a disposizione ma siamo tutti pronti per Lukaku"

vedi letture

Giorgio Chiellini, capitano dell'Italia, parla a -1 dalla sfida di domani delle 21 all'Allianz di Monaco di Baviera. Oggi è giorno di vigilia, domani sarà tempo di quarti di finale di Euro 2020 contro il Belgio. "Sono contento di essere a disposizione, oggi abbiamo ancora un allenamento e per me è importante provare tutte le sensazioni. Questo è un grande gruppo: il mister avrà tanti dubbi nella testa, questo gruppo gli ha dimostrato che in molti possono ambire a giocare. Tutti saranno pronti per Lukaku".