Chiellini e il ruolo da capitano: "Ora devi fare il pompiere: l'adrenalina c'è da sola..."

Alla vigilia del quarto di finale di Euro 2020 contro il Belgio, il capitano dell'Italia, Giorgio Chiellini, parla in conferenza stampa da Monaco di Baviera. E c'è modo anche per spiegare il suo ruolo e i suoi compiti da capitano, in conferenza stampa. "Il capitano è pompiere, sdrammatizza. Cerca di sdrammatizzare e allentare le tensioni del pregara, non c'è bisogno di aumentare la fibrillazione. L'adrenalina viene da sola".