Chiesa e i presunti cori contro la Juve, l'agente specifica: "Non era presente al matrimonio di Bastoni"

Nelle scorse ore, sui social, sono circolati alcuni video che in molti tifosi hanno creduto ritrarre Federico Chiesa al matrimonio del compagno di Nazionale Alessandro Bastoni intento ad assecondare cori contro la Juventus. Il suo agente Fali Ramadani, tramite una nota fatta pervenire a TMW, ha voluto smentire la ricostruzione dei fatti: "In merito alle indiscrezioni uscite negli ultimi giorni riguardo il futuro di Federico Chiesa, Fali Ramadani, agente del giocatore, smentisce le voci circa una richiesta di otto milioni di euro avanzata dal giocatore per sottoscrivere il rinnovo del contratto con la Juventus FC.

Chiarisce inoltre che il calciatore non era presente al matrimonio del compagno di Nazionale Alessandro Bastoni".