Chiesa ispira, Ronaldo decide (per ora): Juve-Napoli 1-0 all'intervallo. Mancano due rigori

vedi letture

Il gol numero 77 in campionato di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus consente ai bianconeri di chiudere in vantaggio sul Napoli il primo tempo della gara dell’Allianz Stadium. 1-0, decide (per ora) la rete di CR7, arrivata al quarto d’ora dopo una strepitosa azione di Federico Chiesa, davvero travolgente sulla fascia destra. E poi in generale pericolo costante per la retroguardia azzurra, tanto da causare vibranti proteste alla mezz’ora per un intervento in area di Lozano, non sanzionato col rigore dall’arbitro Mariani e dal VAR.

Meglio la Juve, soprattutto a centrocampo. Nel complesso, in una gara giocata ad alto ritmo, il vantaggio della squadra di Pirlo è meritato. Si parte con gli errori: sbaglia soprattutto Cristiano Ronaldo dopo pochi secondi, ma a stretto giro di posta Zielinski restituisce il favore. La Vecchia Signora è più grintosa e rapida, soprattutto a centrocampo dove i tanto criticati Bentancur-Rabiot giocano una buona partita. A fare la differenza, i soliti: Danilo e Cuadrado, fondamentali per costruire l’azione. E poi Chiesa, appunto, anche se proprio lui sul finale della prima frazione di gioco sparacchia alto una palla-gol invitante. Da segnalare, nel Napoli, oltre all’errore già citato di Zielinski, quello di Fabian Ruiz pochi minuti dopo. Nel finale qualche protesta anche degli ospiti, per un intervento di Alex Sandro sul polacco in area: grossi dubbi, anche in questo caso. Vantaggio di misura della Juve al rientro negli spogliatoi, ma ci sono 45 minuti di fuoco da vincere.