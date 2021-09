Chiesa: "Mostrato il grande carattere della Juventus, cosa che ci differenzia dagli altri"

Federico Chiesa, match-winner della Juventus nella sfida col Chelsea, ha così parlato a Sky Sport dopo la vittoria: "Il mister ci ha chiesto una partita di squadra. Non siamo partiti con risultati da Juventus ma ci stiamo riprendendo, vogliamo riportarla ai massimi livelli. Stasera abbiamo dimostrato il grande carattere Juve, cosa che diversifica questa squadra dalle altre. Ho corso, ma serviva per salire perché difendevamo bene bassi. Siamo partiti in un certo modo poi il mister ha messo me e Bernardeschi più verticali, siamo stati bravi in quell'azione. Quello che ci chiede il mister è di partire sempre forti e aggressivi".