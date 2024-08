Chiesa saluta la Juve: "Dispiace per come è finita". E sul Liverpool: "Non vedo l'ora"

Federico Chiesa saluta la Juventus. Il calciatore della Nazionale classe '97 è in partenza per l'Inghilterra dall'aeroporto internazionale di Caselle per iniziare la sua nuova avventura in Premier League con la maglia del Liverpool: “Sono felicissimo e pronto per questa nuova avventura, ci tengo a mandare un saluto ai tifosi della Juventus", ha dichiarato il calciatore classe '97 che firmerà coi reds un contratto di durata quadriennale.

"Grazie per l'affetto, per questi anni, veramente li porterò nel cuore. Grazie alla Juventus", ha poi aggiunto Chiesa in un altro passaggio. "Ti dispiace lasciare così la Juventus? Dispiace, ma sono felice per questa nuova avventura, davvero. Non vediamo l'ora io e la mia famiglia".

Intanto il club bianconero ha accolto oggi il centrocampista olandese Teun Koopmeiners, calciatore che arriva dall'Atalanta per 52 milioni di euro più bonus. Ieri, invece, è stata la giornata dell'annuncio di Francisco Conceicao, esterno d'attacco arrivato dal Porto. Questo il comunicato: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società FC Porto per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francisco Fernandes de Conceicao a fronte di un corrispettivo di € 7 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".