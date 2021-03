Chievo, sirene dalla Serie A per Semper. L'Udinese lo ha messo nel mirino per il dopo Musso

Il futuro di Adrian Semper, portiere in forza al ChievoVerona, sarà con tutta probabilità in Serie A. Il classe ‘98, attualmente impegnato con la Croazia Under 21, è infatti finito nel mirino di almeno tre squadre che militano nel massimo campionato. Si tratta, come riporta L’Arena, di Torino, Parma e Udinese. E se delle prime due si era parlato già la scorsa estate, l’interesse dei friulani è più recente, ma non meno concreto. I bianconeri infatti sono alla caccia di un sostituto di Musso e hanno individuato in Semper uno dei possibili obiettivi vista anche l’età relativamente verde e il costo contenuto (il costo del cartellino si aggira sui 3-4 milioni di euro). Il Chievo, forte di un contratto in scadenza nel 2024, vorrebbe trattenerlo in caso di promozione in Serie A e per questo il finale di stagione potrebbe essere decisivo per il futuro del croato.