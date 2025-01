Christensen in uscita dalla Fiorentina e verso il ritorno in Germania: c'è il Paderborn

Chiuso da settimane nelle gerarchie della Fiorentina, dove è ad oggi il quarto portiere dietro a De Gea, Terracciano e Martinelli, per il danese Oliver Christensen (25 anni) il mercato di gennaio si preannuncia come il momento buono per salutare la squadra viola e cercare una nuova sistemazione altrove. La quale dovrebbe essere di nuovo la Germania, dove aveva ben figurato nel periodo in cui ha giocato per l'Hertha Berlino, tanto da convincere la Fiorentina ad acquistarlo per una cifra di circa 5 milioni di euro.

Secondo quanto riferito da Sky Sport Deutschland, su Christensen ci sarebbe l'interesse del Paderborn, club di Zweite Bundesliga attualmente al sesto posto e in corsa per tornare nella massima serie tedesca. Il classe 1999 di nazionalità danese va alla ricerca di maggior spazio.

Intanto nella giornata odierna in casa Fiorentina si è tenuta la presentazione del difensore Nicolas Valentini, un affare chiuso già in estate ma divenuto ufficiale solamente ora a gennaio: "Io voglio vincere tutto, essere dentro tutte le competizioni. Questa è una squadra importante della storia italiana, la Fiorentina ha fatto molto bene prima che arrivassi io e voglio entrare in questo bel lavoro che stanno facendo. Per farlo però devo lavorare tanto e stare bene".