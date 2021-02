CIES, è del City il passivo di mercato più alto delle ultime 10 sessioni. Inter prima fra le italiane

Nella giornata odierna il CIES ha stilato la classifica dei club più spendaccioni del mercato tra i cinque campionati europei principali nelle ultime dieci finestre. Il rosso più profondo registrato è quello del Manchester City con un passivo di 631 milioni di euro. Complessivamente il club ha speso un miliardo, incassando 375 milioni. Secondo gradino del podio per l'altra squadra di Manchester e terzo posto per il Barcellona. Le italiane: quinto posto per l'Interm ottavo per il Milan. Juventus quattordicesima.

Questa la classifica europea:

1) Manchester City (-631 milioni)

2) Manchester United (-586 milioni)

3) Barcellona (-471 milioni)

4) Paris Saint-Germain (-455 milioni)

5) Inter (-386 milioni)

6) Everton (-346 milioni)

7) Aston Villa (-339 milioni)

8) Milan (-311 milioni)

9) Chelsea(-308 milioni)

10) Arsenal (-299 milioni)

La classifica italiana

1) Inter (-386 milioni)

2) Milan (-311 milioni)

3) Juventus (-249 milioni)

4) Napoli (-165 milioni)

5) Parma (-158 milioni)

6) Cagliari (-69 milioni)

7) Bologna (-62 milioni)

8) Benevento (-40 milioni)

9) Fiorentina (-36 milioni)

10) Lazio (-24 milioni)