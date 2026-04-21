Circa 70 calciatori alle serate milanesi con escort e droga: tra questi anche tesserati di 5 club di A

Un nuovo caso è pronto a scuotere il mondo del calcio. Sarebbero almeno 70, infatti, i calciatori che avrebbero partecipato alle feste organizzate dalla agenzia di eventi milanese al centro di una indagine della Procura di Milano per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Come riferisce l'Ansa, tra questi ci sarebbero tesserati di Inter, Milan, Juventus, Sassuolo e Verona, anche se per il momento nessuno di loro è indagato.

Anche "nel periodo del lockdown e di limitazione agli incontri" a causa del Covid venivano "organizzati quasi tutti i giorni eventi mondani con servizio di escort" e le ragazze avevano "rapporti sessuali a pagamento con gli ospiti, selezionati soprattutto fra i calciatori professionisti". Sono passaggi del racconto di una delle giovani prostitute che, il 23 agosto 2024, ha deciso di denunciare Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, finiti ieri agli arresti domiciliari, anche per associazione a delinquere, assieme ad altre due persone. Avrebbero gestito, attraverso la Ma.De Milano, un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, con pacchetto "all inclusive" del dopopartita: serate in locali a cinque stelle della movida milanese, escort e a volte "sniffate" di gas esilarante.

"Quando è che era venuto (....) a far serata (...) se ti ricordavi le date esatte (...) ti dico una cosa ma non dirla a nessuno (...) che ho appena fatto il test e sono incinta ... da più di tre settimane". Così da un'intercettazione del 4 dicembre scorso, agli atti dell'inchiesta, emergono le parole di una ragazza che avrebbe avuto dei rapporti con dei calciatori e che cercava "di risalire alla data" di un rapporto sessuale per individuare il "partner con cui ha concepito il figlio". E ne parla con Alessio Salamone, uno dei quattro arrestati ieri e che avrebbe avuto il ruolo di tenere "i contatti con i calciatori di fama internazionale clienti del sodalizio" e gestire gli incontri con le escort. Il nome del calciatore, come quello di altri e contenuto in quell'intercettazione in cui parla la giovane, è stato omissato nell'ordinanza della gip Chiara Valori.