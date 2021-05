City-Chelsea, le formazioni ufficiali: falso nueve per Guardiola, c'è l'italiano Jorginho

Manchester City e Chelsea hanno diramato le formazioni ufficiali per questa sera. Non c'è un centravanti per Guardiola, visto che Bernardo Silva sarà al centro dell'attacco (come Messi negli anni di Barcellona), mentre il Chelsea risponde con Werner unica punta, mentre dietro spazio alla gioventù di James, Havert e Mountz. Unico italiano in campo, Jorginho.

Manchester City (4-3-3)

Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Gundogan, Foden; Mahrez, Bernardo Silva, Sterling.

Chelsea (4-2-3-1)

Mendy; Azpilicueta, Rudiger, Thiago Silva, Chilwell; Jorginho, Kanté; James, Havertz, Mount; Werner.