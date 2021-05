City in finale, PSG fuori. Verratti: "Ci abbiamo creduto fino al rosso. Subito gol al primo tiro"

Il Paris Saint-Germain non riesce nell'impresa di ribaltare la sconfitta dell'andata e manca l'accesso alla finale di Champions League, conquistata invece un anno fa. Grande delusione per la squadra di Pochettino, come traspare dalle parole di Marco Verratti: "Ci abbiamo creduto fino all'espulsione, abbiamo creato tante occasioni e abbiamo giocato meglio di loro. Purtroppo ci hanno segnato alla prima occasione, come all'andata, ma quando giochi contro le grandi squadre va così. Abbiamo lottato fino alla fine e potremo guardarci negli occhi consapevoli di aver dato tutto. Siamo arrivati in semifinale per due anni di seguito, è stata una bella corsa e volevamo arrivare in finale, ma non ci siamo riusciti. Quando giochi contro le grandi squadre, è impossibile attaccare per 90' senza soffrire. Abbiamo giocato con personalità, ma non credo che il City abbia tirato una volta in porta prima di segnare. Prima o poi la vinceremo, dobbiamo crederci, ma anche il City se lo meritava perché lavora con lo stesso allenatore da 6-7 anni e sono arrivati in finale per la prima volta. Dobbiamo lodare il nostro percorso, non è facile conquistare in due anni una finale e una semifinale. Dobbiamo andare avanti così, Pochettino è qui solo da 5 mesi".