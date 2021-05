City letale sul campo di ghiaccio, PSG pasticcione davanti: all'intervallo è 1-0 all'Etihad

vedi letture

Primo tempo fortemente condizionato da un campo imbiancato dalla grandine, quello fra Manchester City e PSG.

Come all’andata, il PSG parte fortissimo e mette subito in difficoltà il City. E dopo 7’ c’è già il primo momento caldo: l’arbitro Kuipers fischia un rigore a favore dei parigini per presunto mani di Zunchenko, ma il VAR giustamente cancella la decisione e fa giocare. Gli uomi di Pochettino continuano a premere e prendono gol con la squadra sbilanciata in avanti: rinvio profondo (e perfetto) di Ederson, Zichenko trova il rimorchio di De Bruyne che calcia. Il rimpallo favorisce l’inserimento di Ryiad Mahrez che da dentro l’area fulmina il portiere parigino e fa 1-0, 3-1 nel complessivo della sfida.

Al 17’ il PSG si risveglia col solito Marquinhos, ma la sua zuccata questa volta sbatte sulla traversa. Subito dopo è Di Maria che sfrutta un erroraccio di Bernardo Silva, ma il suo sinistro con Ederson fuori dai pali finisce fuori. Il City dal canto suo continua ad essere pericolosissimo in contropiede, mentre il PSG pur tenendo in mano la gestione del pallone non riesce ad attaccare con pericolosità. E così dopo i primi 45’ il City resta avanti 1-0.