Clamorosa indiscrezione da L'Equipe: la Juventus contatta Xavi. Lo scenario

La dirigenza della Juventus ha avviato dei contatti con Xavi Hernandez, ex allenatore del Barcellona e oggi senza panchina: questa la clamorosa indiscrezione che arriva dalla Francia, a fonte L'Equipe, il quotidiano sportivo più accreditato del paese d'Oltralpe.

Stando a quanto viene riferito dallo stesso medium francese, la posizione di Thiago Motta non sarebbe attualmente da considerarsi a rischio ma è chiaro che invece questo sondaggio da parte della dirigenza bianconera vada considerato come un passo logico per un club della portata della Juventus, che ha necessità di rimanere sempre aperto e affacciato sui mercati, anche quello degli allenatori.

Intanto, dopo la sconfitta per 2-1 a Napoli, l'allenatore della Juventus, Thiago Motta, ha così parlato in conferenza stampa: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, limitando il loro gioco. Mi è piaciuta molto la nostra squadra nella prima frazione: con grande personalità siamo usciti palla a terra. Nel secondo tempo, però, non abbiamo mantenuto questa personalità. Non siamo andati bene in pressione, ci siamo abbassati troppo e non siamo più riusciti a recuperare palla con la stessa qualità. I motivi sono tanti: avevo chiesto ai ragazzi di fare bene la prima pressione per evitare di rincorrere. Non siamo stati capaci di mantenere il ritmo. Abbiamo affrontato una squadra forte: questa è la nostra sesta sconfitta consecutiva qui, vincere al Maradona è molto difficile. Abbiamo pagato anche il divario fisico, dato che loro giocano solo una volta a settimana".