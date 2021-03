Clamoroso Dinamo Zagabria: fa fuori il Tottenham ai supplementari con tre gol di Orsic

vedi letture

Incredibile a Zagabria: ai supplementari è arrivato il terzo gol di Mislav Orsic. Dopo il ko per 2-0 dell'andata, la Dinamo ha ribaltato il Tottenham e strappato il pass per i quarti di finale. Finisce così l'avventura di José Mourinho, nonostante l'assalto finale di Bale e compagni, in modo clamoroso. Prima erano finite le gare di Arsenal e Granada, passate nonostante i ko contro Olympiacos e Molde. Dopo la vittoria dell'andata, successo anche a Kiev per la Roma.

Arsenal-Olympiacos 0-1 (51' El Arabi)

Dinamo Zagabria-Tottenham 3-0 (61', 83', 106' Orsic)

Molde-Granada 2-1 (29' (a) Vallejo, 72' Soldado, 90' (r) Helstad)

Shakhtar-Roma 1-2 (48', 72' Mayoral, 59' Moraes)