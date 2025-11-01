Ufficiale Clamoroso in casa Fiorentina. Daniele Pradè non è più il ds dei viola: il comunicato del club

Clamoroso in casa Fiorentina. Annunciata con un comunicato ufficiale la separazione col direttore sportivo Daniele Pradè: "ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè. La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità. "A Daniele - le parole del Presidente e sua moglie Catherine - auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”.

La notizia arriva in un momento estremamente delicato in casa Fiorentina, relegata al penultimo posto della classifica dopo un inizio horror con 4 punti nelle prime 9 giornate di campionato. In tutto questo, una contestazione da parte della tifoseria che ormai va in scena da tempo (fino ad oggi quando la città di Firenze si è risvegliata tappezzata di striscioni contro proprietà, dirigenza, allenatore e squadra).

Pradè - ricordiamo - ha ricoperto il ruolo di Direttore sportivo della Fiorentina in due differenti occasioni lungo la propria carriera. Approdato a Firenze nel 2012, dopo l'esperienza alla Roma, lascia i toscani nel 2016. Da quel momento, Sampdoria e Udinese prima di ritornare in viola nel 2019 sotto la nuova gestione Commisso.