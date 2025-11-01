Fiorentina, clima tesissimo in città: comparsi diversi striscioni. Attacco anche a Commisso

Clima tesissimo in casa Fiorentina alla vigilia della sfida di campionato contro il Lecce, gara in programma al Franchi e valida per la decima giornata di Serie A. Come riporta FirenzeViola.it, questa notte, infatti, i tifosi viola sono tornati a farsi sentire attraverso una serie di striscioni che hanno tappezzato la città, in aperta contestazione contro la società.

“Squadra, allenatore, società: siete la vergogna di questa città”, si legge in uno. "Questa città non può più tollerare: squadra e società vi dovete svegliare", il messaggio di un altro. E ancora: "Società, giocatori, allenatore: la pazienza è finita, il tempo sta per scadere. Infine, quello più duro, è apparso ai cancelli dello Stadio Franchi e attacca in prima persona il patron viola Rocco Commisso: "Andate tutti a cac**e... da Rocco all'ultimo, Comune compreso".

In ognuno di essi compare la firma della Curva Fiesole, e si inseriscono all'interno di un quadro in cui ormai le due parti sono ai ferri cortissimi. Non è un mistero come il cuore pulsante del tifo viola abbia chiesto a più riprese le dimissioni del ds Pradè. Inoltre nell'ultima gara disputata al Franchi contro il Bologna si è verificato un forte alterco tra il dg Ferrari e alcuni supporters presenti in tribuna.