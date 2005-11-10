Napoli, Lindstrom a un passo dalla cessione: il danese non partirà per il ritiro

Jesper Lindstrom è ormai a un passo dal salutare il Napoli. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l'esterno offensivo danese non prenderà parte al ritiro di Castel di Sangro, segnale di una trattativa ormai alle battute finali con lo Schalke 04. Restano da definire soltanto gli ultimi dettagli relativi alla formula del trasferimento, ma l'intesa tra il calciatore e il club tedesco sarebbe già stata raggiunta.

Lindstrom pronto a lasciare il Napoli

La cessione dell'ex Eintracht Francoforte è ormai considerata imminente. Il Napoli e lo Schalke 04 stanno lavorando agli ultimi aspetti dell'operazione, mentre il giocatore ha già trovato l'accordo con la società tedesca. L'assenza di Lindstrom dal secondo ritiro estivo della squadra di Massimiliano Allegri conferma come il suo futuro sia destinato a essere lontano dall'azzurro.

Il gruppo si completerà con i reduci dal Mondiale

Il Napoli accoglierà progressivamente a Castel di Sangro i calciatori reduci dal Mondiale, tra cui Scott McTominay, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Mathías Olivera e Noa Lang, compatibilmente con le operazioni di mercato ancora in corso. Lindstrom, invece, viene indicato come il primo degli esuberi destinati a lasciare il club, con il trasferimento allo Schalke 04 ormai vicino alla definizione.