Classifiche a confronto: inarrestabile Napoli, +16! Juve in calo, nemmeno il Toro sorride

Classifiche a confronto dopo le partite della domenica valide per la 20esima giornata di Serie A. Prosegue la marcia del Napoli di Antonio Conte, squadra che al Maradona contro l'Hellas Verona ha ottenuto il suo quinto successo di fila: rispetto alla scorsa stagione la squadra partenopea ha sedici punti in più.

L'Inter con due gare in meno viaggia con due punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Saldo ampiamente positivo per l'Atalanta nonostante il secondo pareggio consecutivo: +12.

Preoccupanti i numeri della Juventus di Thiago Motta, squadra reduce dal pareggio nel derby della Mole: dopo 19 partite i punti in meno rispetto allo scorso campionato sono tredici. Non sorride nemmeno il Torino di Vanoli: -6. Di seguito il dato delle 20 squadre di Serie A.

Napoli 47 (+16 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 20 giornate di campionato)

**Inter 43 (-2)

*Atalanta 42 (+12)

Lazio 36 (+3)

*Juventus 33 (-13)

**Fiorentina 32 (-1)

**Bologna 29 (-2)

**Milan 28 (-8)

Udinese 26 (+8)

Roma 24 (-5)

Genoa 23 (+1)

Torino 22 (-6)

Lecce 20 (-1)

Empoli 20 (+7)

*Como 19 (in Serie B)

Parma 19 (in Serie B)

Hellas Verona 19 (+2)

Cagliari 18 (=)

Venezia 14 (in Serie B)

*Monza 10 (-15)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 19 partite della Serie A 2023/24.

**=Due partite in meno. Confronto con le prime 18 partite della Serie A 2023/24.