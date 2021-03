Colantuono: "Il Real non ha ancora visto la vera Atalanta. Stasera se ne accorgerà"

Stefano Colantuono, ex allenatore dell'Atalanta, parla così ai microfoni di Sky della sfida di stasera tra Dea e Real Madrid: "L'Atalanta è una squadra decifrabile a livello tattico, farà l'Atalanta, non credo che cambierà il proprio modo di giocare. Il Real sono sicuro che soffrirà, all'andata non è stata una gara vera, l'aggressività che è tipica del calcio dell'Atalanta non si è vista. Poi è arrivato questo tiro della domenica azzeccato per il vantaggio del Real. Il Real Madrid non ha visto la vera potenzialità dell'Atalanta, stasera se ne accorgerà".