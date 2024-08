Colombo: "Ho voglia di rivalsa, Empoli è l'occasione per dimostrare cosa posso dare"

Nelle scorse ore Lorenzo Colombo, centravanti che l'Empoli ha prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Milan, si è presentato come nuovo calciatore degli azzurri in conferenza stampa (leggi qui l'integrale) dallo stadio Castellani.

Tra i temi toccati dalla prima punta classe 2002 anche l'impatto con il nuovo ambiente, oltre all'essersi fatto vedere in buona forma nella recente tournée in terra americana con il Milan: "Mi sono trovato subito bene con compagni e mister, siamo un gruppo giovane, quasi tutti coetanei e ci troviamo. Ho trovato un ambiente organizzato, che ha tutto a disposizione. Ottimo per poter lavorare bene. Sulla tournée è stata un'esperienza breve, avevo già dato la mia parola all'Empoli, ma sono riuscito a togliermi una grande soddisfazione. Che sia di buon auspicio per fare bene quest'anno. Confronto con Haaland vinto? È calcio d'agosto...".

Quindi Colombo si sofferma sull'ultima avventura al Monza, cominciata bene ma conclusa in fase calante: "La mia voglia di rivalsa è molto alta. L'anno scorso non si è chiuso nel migliore dei modi e anche questa può essere chiaramente un'occasione per me per dimostrare che Lorenzo può dar tanto a questa squadra. Cosa non ha funzionato a Monza? Sono state scelte tecniche, del mister. Per questo il mio minutaggio è andato a calare. E può essere molto utile avere un compagno di grande esperienza come Ciccio, che può dare supporto nei momenti difficili. Se e quando ci saranno, sarò il primo a chiedere aiuto".