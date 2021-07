Colpo a centrocampo, il Milan pensa a Sabitzer. L'austriaco potrebbe arrivare per 20 milioni

Il Milan pensa a Marcel Sabitzer. Il Corriere dello Sport in edicola oggi evidenzia la volontà dei rossoneri, la squadra guidata da Pioli potrebbe rinforzare il centrocampo puntando sul calciatore austriaco. Il giocatore del Lipsia era già stato cercato ai tempi di Rangnick e potrebbe arrivare per 20 milioni di euro. Il contratto, in scadenza nel 2022, difficilmente verrà rinnovato: proprio per questo motivo il Milan potrebbe acquistarlo ad un prezzo più basso.