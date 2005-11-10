Ufficiale Colpo a centrocampo per il Bologna: dall'Estudiantes ecco Mikel Amondarain

L'argentino firma fino al giugno del 2031. All'Estudiantes dieci milioni di euro più due di bonus e il 10% della futura rivendita. C'è il comunicato del Bologna

Adesso c'è anche l'ufficialità: il Bologna ha chiuso per il centrocampista Mikel Amondarain. Il giocatore arriva dal Club Estudiantes de La Plata per un'offerta da 10 milioni più 2 di bonus e il 10% della futura rivendita in favore del club argentino. Il classe 2002 ha firmato fino al giugno del 2031.

Il comunicato del Bologna

Questa la nota comparsa sul sito del club rossoblù: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Club Estudiantes de La Plata il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Mikel Amondarain.

Diciassettesimo argentino nella storia del Club, Mikel è un centrocampista moderno, capace di abbinare intensità, dinamismo e qualità nella gestione del pallone, e di giocare in più posizioni della linea mediana. Classe 2005, completa il proprio percorso di formazione nell’Estudiantes, società con cui cresce fino ad affermarsi in Prima squadra, distinguendosi per personalità, intelligenza tattica e continuità di rendimento.

Le prestazioni offerte nelle ultime due stagioni lo consacrano tra i prospetti più interessanti del calcio argentino, attirando l’attenzione del panorama europeo. L’approdo in rossoblù rappresenta una tappa importante della sua carriera, dopo essersi imposto come punto di riferimento del centrocampo dell’Estudiantes nonostante la giovane età, contribuendo al trionfo de Los Pincharratas nel Torneo Clausura del secondo semestre 2025".