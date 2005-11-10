Dovbyk e Amondarain alle visite col Bologna: poi sarà il momento delle firme
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Artem Dovbyk e Mikel Amondarain sono sbarcati questa mattina a Bologna e in questi minuti stanno svolgendo le visite mediche di rito all'Isokinetic, prima di dirigersi in sede per le firme sui rispettivi contratti.
Due operazioni importanti per i rossoblù, con Dovbyk che rientra nell'operazione che ha portato Santiago Castro alla Roma: il centravanti ucraino arriva a Bologna in prestito con diritto di riscatto, operazione complessiva da 18 milioni di euro. Il centrocampista argentino classe 2005 arriva dall'Estudiantes a titolo definitivo di fronte ad un investimento da 10 milioni di euro più 2 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita, mentre col Bologna firmerà un contratto di 5 anni.
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