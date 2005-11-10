Ufficiale Altro colpo (da quasi 10 milioni) per il Venezia: dallo Sparta Praga ecco Albion Rrahmani

Il Venezia annuncia un altro colpo in entrata: dallo Sparta Praga arriva l'attaccante Albion Rrahmani. Tutti i dettagli dell'operazione

Il Venezia è tra i club più attivi fino a questo momento nel calciomercato estivo. Il club neo promosso in Serie A in mattinata ha comunicato anche l'arrivo di un nuovo innesto per l'attacco: dallo Sparta Praga ecco a titolo definitivo Albion Rrahmani. Il calciatore ha sottoscritto un contratto con il club arancioneroverde fino al 30/06/2029.

Rrahmani al Venezia, il comunicato ufficiale

Di seguito la nota integrale del Venezia: "Nato a Podujevë (Kosovo) il 31 agosto 2000, Rrahmani esordisce in Prima Squadra con il KF Minatori nella stagione 2019/20. Nell'estate del 2021 si trasferisce all'FC Balkani, dove colleziona 68 presenze, 34 reti e 9 assist tra tutte le competizioni. Con il club kosovaro debutta inoltre nelle competizioni UEFA, disputando 4 gare nelle qualificazioni alla UEFA Champions League, 6 partite di UEFA Conference League e 8 incontri nelle qualificazioni alla UEFA Conference League. Nella stagione 2023/24 si trasferisce all'FC Rapid 1923, con cui realizza 18 reti e serve 6 assist tra tutte le competizioni. Nella stagione 2024/25 approda allo Sparta Praga. Con il club ceco totalizza complessivamente 83 presenze, mettendo a segno 26 reti e fornendo 6 assist. Nel corso della carriera europea ha collezionato complessivamente 6 presenze e 1 rete in UEFA Champions League, 5 presenze e 1 rete nelle qualificazioni alla UEFA Champions League, 13 presenze, 1 rete e 3 assist in UEFA Conference League, oltre a 14 presenze, 12 reti e 1 assist nelle qualificazioni alla UEFA Conference League. Dal 2023 veste la maglia della Nazionale maggiore del Kosovo, con cui ha collezionato 25 presenze e realizzato 7 reti. Benvenuto in arancioneroverde, Albion".

Venezia, le prime parole di Albion Rrahmani

"Il Venezia è un club con una storia importante e un progetto molto ambizioso per il futuro. Ne abbiamo parlato a lungo e sono rimasto davvero colpito dalla visione e dagli obiettivi della società. Rappresentare una città così unica e prestigiosa, sostenuta da tifosi così calorosi e appassionati, è una motivazione enorme per me. Allo Sparta Praga ho condiviso lo spogliatoio con Andersen, che ha giocato qui e mi ha parlato molto bene del club, delle persone che ne fanno parte e della città. Fin dal mio arrivo ho ritrovato tutto ciò che mi aveva raccontato: ho percepito grande unità d'intenti e un ambiente molto positivo. Da parte mia darò sempre il massimo. Insieme ai miei compagni lotteremo in ogni partita per raggiungere gli obiettivi della squadra e regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi".

Le cifre dell'affare

Ricordiamo che l'affare è stato chiuso sulla base di 7,5 milioni di euro più 2 milioni di eventuali bonus al raggiungimento di determinati obiettivi. L'ultima cosa da limare fino a pochi giorni fa era la percentuale sulla futura rivendita del giocatore, che alla fine è stata fissata nel 10% a favore del club ceco.