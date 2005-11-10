Ufficiale Desenzano, arriva a titolo definitivo dalla Cavese Leonardo Ubaldi

Il Desenzano F.C. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Leonardo Ubaldi, attaccante proveniente dalla Cavese. Nato a Terni il 9 luglio 1999, Leonardo è cresciuto nel settore giovanile della S.P.A.L., con cui ha esordito tra i professionisti a soli 16 anni.

Dopo aver vestito la maglia del Cannara per due stagioni, impreziosite da 19 gol in campionato, Leonardo ha giocato in Serie C con le maglie di Pistoiese, Lucchese, San Donato Tavarnelle, Rimini e Cavese. Club, quest’ultimo, con cui ha collezionato 24 presenze e 2 gol nell’ultima stagione.

Un nuovo inizio sul Garda

“Dal primo istante che sono venuto a conoscenza di questa possibilità non ho avuto bisogno di pensarci, perché istintivamente ho percepito subito la grande opportunità che si stava creando. Firmare per il Desenzano dopo un’annata difficile per me è sinonimo di rivalsa, ho trovato un club solido composto da persone serie che mi hanno subito accolto nel migliore dei modi“, ha commentato il nostro nuovo giocatore.

Che ha poi aggiunto: “Il lago di Garda è uno dei posti più belli d’Italia e quest’anno appena avrò modo non esiterò nel visitarlo in maniera ancora più scrupolosa. Sono sicuro che questa stagione sarà più che positiva, l’augurio sicuramente è quello di raggiungere tutti gli obiettivi di squadra, di togliermi diverse soddisfazioni personali e di ripagare la fiducia della società“.