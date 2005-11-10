Ufficiale
Carrarrese, Tommaso Guercio torna in prestito dallo Ślask Wroclaw
TUTTOmercatoWEB
Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la società Slask Wroclaw per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Guercio, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2027.
Il difensore, classe 2005, vanta le caratteristiche tipiche del difensore moderno: versatilità tattica, velocità e una struttura fisica imponente.
Il calciatore Italo-polacco, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Inter, allenato, fra gli altri, da mister Chivu, torna a vestire azzurro dopo gli ultimi 6 mesi già trascorsi sotto le Apuane.
Altre notizie Serie B