Ufficiale Ospitaletto, Federico Ragnoli Galli arriva in prestito annuale dalla Cremonese

L’Ospitaletto Franciacorta comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Cremonese le prestazioni sportive dell’attaccante classe 2006 Federico Ragnoli Galli.

Nelle ultime due stagioni Ragnoli Galli ha vestito la maglia grigiorossa nel campionato Primavera 1, collezionando 73 presenze e realizzando 12 reti.

«Federico è un giocatore che, nonostante la giovane età, ha già alle spalle un percorso importante. Il nostro obiettivo è accompagnarlo nel suo percorso di crescita, aiutandolo a valorizzare al meglio le sue qualità affinché possa costruirsi un futuro ricco di soddisfazioni», ha spiegato il direttore sportivo Paolo Musso.

«Sono molto felice di essere qui e desidero ringraziare la società e il direttore sportivo Musso per la fiducia e l’opportunità che mi hanno concesso. L’impatto iniziale è stato molto positivo. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, mettermi a disposizione della squadra, crescere sia dal punto di vista umano che calcistico e dimostrare le mie qualità sul campo», ha commentato Federico Ragnoli Galli.