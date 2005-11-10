Ufficiale Sudtirol, fatta per Kenny Mixtur: l'attaccante ha firmato un contratto fino 2029

L’FC Südtirol comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Kenny Meddy Mixtur. L’attaccante 22enne ha firmato un contratto che lo legherà all’FCS fino al 30 giugno 2029.

Kenny Mixtur: “Saluto affettuosamente tutti i tifosi biancorossi e sono davvero entusiasta di entrare a far parte della famiglia dell’FC Südtirol. Non vedo l’ora di scendere in campo e di vedervi numerosi allo stadio a sostenere la squadra. Ho già avuto modo di visitare le strutture del club: sono straordinarie e mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo momento”.

L’FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Kenny Mixtur e gli augura un percorso ricco di soddisfazioni con i colori biancorossi.