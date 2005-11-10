Ufficiale
Latina, rinnovo fino al 30 giugno 2028 per Davide Mastrantonio
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Il Latina Calcio 1932 è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Davide Mastrantonio, che prolunga il suo legame con i colori nerazzurri fino al 30 giugno 2028.
Un segnale forte da parte della società, che ha scelto di blindare uno dei punti di riferimento della squadra, confermando la piena fiducia nelle qualità tecniche del proprio portiere.
Dopo aver dimostrato affidabilità e personalità, Mastrantonio continuerà a difendere la porta nerazzurra, proseguendo un percorso costruito con impegno, crescita e ambizione.
Un rinnovo che rappresenta continuità, programmazione e la volontà condivisa di guardare al futuro insieme.
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