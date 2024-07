Ufficiale Colpo in prospettiva per il Bologna: dal Betis arriva il giovane centrocampista Velilles

Mattinata di lavoro per il Bologna di Vincenzo Italiano: oggi i giocatori rossoblù, divisi in due gruppi, si sono allenati fra campo (esercitazioni tecniche) e palestra, poi seduta tattica tutti insieme. Il mister ha poi concesso il pomeriggio libero. Domani invece la squadra svolgerà due allenamenti, alle 10 e alle 17:30, a Casteldebole. Nicolò Cambiaghi - uno dei nuovi volti del mercato estivo - sarà presentato ufficialmente alle 16 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli (come sempre potrai legge le dichiarazioni su TMW).

Nel frattempo, è ufficiale l'arrivo del giovane Aaron Velilles: un colpo in entrata per la formazione Primavera dei rossoblù. Di doppia nazionalità, spagnola e marocchina, il centrocampista è cresciuto nelle giovanili del Lleida prima di passare al Betis Under 19 e proprio dal club spagnolo lo ha prelevato il Bologna. Il contratto è stato depositato in Lega Calcio, il classe 2006 arriva a titolo definitivo.