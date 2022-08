Colpo Torino, Vlasic sta sostenendo le visite mediche. Poi la firma sul contratto: tutte le cifre

Questa mattina Nikola Vlasic, colpo di mercato del Torino, ha iniziato le visite mediche di rito all’Istituto di Medicina dello Sport. Il trequartista croato è arrivato ieri sera in Italia (con volo da Londra su Malpensa) e nelle prossime ore - sottolinea l'edizione on line di Tuttosport - metterà la firma sul contratto da 2,5 milioni di euro. Vlasic si trasferisce dal West Ham a Torino con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Oggi Juric potrà vederlo all'opera per il primo allenamento al Filadelfia.