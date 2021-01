Come baila l'Atalanta senza il Papu: Gasperini il grande vincitore della vicenda

“Gasp a vita, Gomez capitolo chiuso”. Sintetizzando, il 2020 dell’Atalanta si è chiuso con le parole del presidente Percassi, che ha messo un punto sulla questione più delicata degli ultimi mesi orobici. Per tutta risposta, il 2021 dei nerazzurri si è aperto con un rotondo 5-1 al Sassuolo: nient’affatto scontato, se solo si considera che la squadra di De Zerbi arrivava allo scontro diretto con quattro punti di vantaggio sui bergamaschi, non certo frutto del caso. Una bella vittoria, senza Gomez.

La Dea brilla senza il Papu. E Gasperini, in fin dei conti, sorride. Attenzione: anche il tecnico di Grugliasco, verosimilmente, avrebbe fatto a meno di tutta la vicenda e il conseguente caos mediatico. A oggi, però, è il grande vincitore della contesa: la società gli ha ribadito una fiducia pressoché incondizionata, la squadra lo segue e l’Atalanta si gode nuovi protagonisti. Il ritorno al gol di Zapata, ma anche l’esplosione di Pessina. E pure Ilicic è al centro delle idee e degli schemi di Gasp. Dalla famigerata partita col Midtjylland, l’Atalanta non ha mai perso. Gomez ha giocato 37 minuti, per la verità anche decisivi nell’1-1 contro la Juventus, per il resto è rimasto a guardare i compagni, prima dalla panchina e poi da casa. Ora aspetta una nuova chiamata, ma l’esito della resa dei conti appare piuttosto evidente. E Gasperini ha trovato la continuità che in questa stagione non era mai arrivata.