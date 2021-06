Come Mancini nessuno mai: ottavo successo consecutivo senza subire gol per la sua Italia

Come il Mancio nessuno mai. Ottavo successo consecutivo, per giunta senza subire gol, per l'Italia di Roberto Mancini. La Nazionale che si appresta a giocare l'Europeo, col 4-0 rifilato stasera in amichevole alla Repubblica Ceca, ha quindi già scritto la storia a livello di statistiche.