Come si spiega il calo di Romagnoli? Pioli: "Non cerchiamo colpevoli, Alessio ha giocato tanto"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Roma, mister Stefano Pioli è stato interpellato anche sul netto calo di capitan Romagnoli: "Non mi piace andare sui singoli in una situazione del genere, non cerchiamo colpevoli. Ci sta che un giocatore possa non essere al 100%, Romagnoli ha giocato tanto. Dobbiamo lavorare bene in entrambe le fasi di gioco", le parole dell'allenatore del Milan.