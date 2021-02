Come sono cambiate le rose da 25: Bologna, dentro Soumaoro e Faragò dopo i tre addii

Concluso il mercato, cambiano in via definitiva le rose a 25 calciatori delle squadre di Serie A. I 20 club del nostro campionato hanno comunicato alle Lega eventuali variazioni: nuove modifiche saranno possibili soltanto in casi eccezionali (per esempio, in qualsiasi momento può essere sostituito un portiere con un altro portiere). Come è cambiata la situazione delle squadre da inizio stagione a oggi? Lo abbiamo analizzato grazie alle liste disponibili sui canali ufficiali della Lega Serie A.

Bologna, tre fuori e due dentro. Ben tre elementi, tutti ceduti sul mercato, hanno ovviamente salutato la rosa a 25 dei rossoblù. Dentro Soumaoro e Faragò, mentre il giovane Antov potrà essere utilizzato in qualsiasi momento in quanto under.

BOLOGNA

Rosa dei 25 a inizio stagione

Lista over 22: Da Costa, Skorupksi, Denswil, Paz, Mbaye, Medel, Danilo, Calabresi, Dijks, Schouten, Santander, Sansone, Palacio.

Lista over 22 formati in Italia: De Silvestri, Poli, Soriano, Orsolini.

Rosa dei 25 oggi

Lista over 22: Da Costa, Skorupksi, Soumaoro, Mbaye, Medel, Danilo, Faragò, Dijks, Schouten, Santander, Sansone, Palacio.

Lista over 22 formati in Italia: De Silvestri, Poli, Soriano, Orsolini.

Dentro: Soumaoro, Faragò

Fuori: Denswil, Paz, Calabresi