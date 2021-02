Come sono cambiate le rose da 25: Spezia, la novità da inizio stagione è Capradossi

Concluso il mercato, cambiano in via definitiva le rose a 25 calciatori delle squadre di Serie A. I 20 club del nostro campionato hanno comunicato alle Lega eventuali variazioni: nuove modifiche saranno possibili soltanto in casi eccezionali (per esempio, in qualsiasi momento può essere sostituito un portiere con un altro portiere). Come è cambiata la situazione delle squadre da inizio stagione a oggi? Lo abbiamo analizzato grazie alle liste disponibili sui canali ufficiali della Lega Serie A.

Spezia, riecco Capradossi. La principale novità per i liguri è un ritorno, quello di Elio Capradossi, non legato al mercato: a inizio stagione il difensore non era stato infatti inserito in lista, ora sì e c’è da capire se questo vorrà dire che troverà spazio nelle scelte di Italiano.

SPEZIA

Rosa dei 25 a inizio stagione

Lista over 22: Zoet, Rafael, Provedel, Ramos, Terzi, Ismajli, Mora, Sala, Ricci, Bartolomei, Estevez, Sena, Galabinov, Mastinu, Farias, Verde.

Lista over 22 formati in Italia: Mattiello, Dell’Orco, Deiola, Gyasi.

Lista over 22 formati nel club: Acampora, Bastoni, Vignali.

Rosa dei 25 oggi

Lista over 22: Zoet, Rafael, Provedel, Ramos, Terzi, Ismajli, Sala, Ricci, Saponara, Estevez, Sena, Galabinov, Farias, Verde.

Lista over 22 formati in Italia: Mattiello, Dell’Orco, Capradossi, Gyasi.

Lista over 22 formati nel club: Acampora, Bastoni, Vignali.

Dentro: Saponara, Capradossi

Fuori: Mora, Bartolomei, Mastinu, Deiola