Come sono cambiate le rose da 25: Udinese, il nome nuovo è Llorente

vedi letture

Concluso il mercato, cambiano in via definitiva le rose a 25 calciatori delle squadre di Serie A. I 20 club del nostro campionato hanno comunicato alle Lega eventuali variazioni: nuove modifiche saranno possibili soltanto in casi eccezionali (per esempio, in qualsiasi momento può essere sostituito un portiere con un altro portiere). Come è cambiata la situazione delle squadre da inizio stagione a oggi? Lo abbiamo analizzato grazie alle liste disponibili sui canali ufficiali della Lega Serie A.

Udinese, Llorente dal mercato. Musso già rientrato. Il portiere argentino, come noto, è tornato a disposizione di Gotti da tempo ed è una novità rispetto a inizio stagione. Come il centravanti arrivato dal Napoli, volto nuovo invece del mercato appena concluso.

UDINESE

Rosa dei 25 a inizio stagione

Lista over 22: Nicolas, Samir, Prodl, Nuytinck, Ter Avest, Stryger Larsen, Becao, De Maio, Zeegelaar, Ouwejan, De Paul, Walace, Arslan, Pereyra, Deulofeu, Pussetto, Nestorovski.

Lista over 22 formati in Italia: Bonifazi, Okaka, Lasagna, Forestieri.

Lista over 22 formati nel club: Scuffet.

Rosa dei 25 oggi

Lista over 22: Musso, Samir, Nuytinck, Stryger Larsen, Becao, De Maio, Zeegelaar, Ouwejan, De Paul, Walace, Arslan, Pereyra, Deulofeu, Pussetto, Nestorovski, Llorente.

Lista over 22 formati in Italia: Bonifazi, Okaka, Forestieri.

Lista over 22 formati nel club: Scuffet.

Dentro: Musso, Llorente

Fuori: Nicolas, Prodl, Ter Avest, Lasagna