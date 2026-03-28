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Como, come vanno i prestiti in Serie B: Rispoli talento. Ben ritrovato Cutrone

Como, come vanno i prestiti in Serie B: Rispoli talento. Ben ritrovato CutroneTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 08:49Serie A
Luca Bargellini

La Serie B è da sempre il banco di prova privilegiato per i giovani delle grandi. Un campionato duro, imprevedibile, capace di accelerare una carriera o di rallentarla. TMW ha analizzato i prestiti in cadetteria squadra per squadra, per fare il punto su chi sta crescendo, chi sta aspettando e chi sta faticando più del previsto.

Questo il punto della situazione in casa Como.

Fabio Rispoli (centrocampista, Catanzaro) - Già lo scorso anno nell'avventura in Serie C con la Virtus Verona aveva dimostrato qualità importanti. In Calabria si è confermato anche sotto la gestione di Alberto Aquilani. Nella prima parte di stagione è stato praticamente sempre titolare, con un rendimento pienamente sufficiente. In questo 2026 le presenze sono diminuite, ma le qualità sono rimaste intatte. Che Fabregas possa aver finalmente trovato un italiano da schierare titolare nel suo Como?

Patrick Cutrone (attaccante, Monza) - Nell'anno della promozione in Serie A l'ex Milan è riuscito a ritagliarsi un ruolo di spicco, con 14 gol e 5 assist all'attivo. Nella stagione scorsa e nella prima parte di quella attuale, divise fra il Lario e Parma, le cose non sono andate altrettanto bene. A gennaio, però, è arrivata la chiamata del Monza e Cutrone è tornato a segnare. Tre gol e un assist in 11 presenze. Non male davvero come impatto.

Andrea Le Borgne (centrocampista, Avellino) - Arrivato in Irpinia a gennaio il giovane francese ha avuto poco spazio a disposizione. Titolare i due delle sue prime tre apparizioni con i Lupi nell'ultimo periodo ha visto diminuire il minutaggio.

Fellipe Jack (difensore, Catanzaro) - Il talento del difensore brasiliano è ancora tutto da scoprire. Dopo l'esordio in Serie A con la maglia lariana in questa stagione sono arrivate le avventure con Spezia, prima, e Catanzaro poi. Se, però, in Liguria il minutaggio è stato limitato (7 presenze in cadetteria per 507' totali), con le Aquile del Sud non ancora arrivato neanche l'esordio.

Tommaso Cassandro (esterno destro, Catanzaro) - Alla sua seconda stagione in prestito in giallorosso il laterale ha dimostrato di aver fatto un ulteriore step di crescita. Dinamico, presente, attento tatticamente, il classe 2000 è cresciuto anche in termin di personalità e gol (3). Annata molto positiva la sua.

Matthias Braunoder (centrocampista, Bari) - Ha salutato il Lario per cercare di essere protagonista di un'altra stagione di spicco in Serie B. In biancorosso, però, le cose non sono andate per il verso giusto. Le colpe chiaramente non sono da attribuire solamente all'austriaco, anche se il suo rendimento non è stato certo al livello di quello visto in Lombardia.

Ben Kone (centrocampista, Frosinone) - Tornato in Ciociaria dopo il semestre della passata stagione l'ivoriano ha dato il suo contributo, seppur con scarsa continuità. Qualche problema fisico di troppo ne ha sicuramente limitato il rendimento.

Alessandro Gabrielloni (attaccante, Juve Stabia) - Passare al clima della Campania dopo sei anni vissuti sulle sponde del Lago è, già di per sé, uno cambiamento non di poco conto. In ogni caso la Serie B è un habitat a lui congeniale e si è visto. Peccato per quel doppio infortunio sul finire dell'anno scorso che ha rotto il ritmo delle sue prestazioni. La sensazione che quando sta bene possa essere determinante, però, rimane.

Tommaso Fumagalli (attaccante, Reggiana) - Approdato sul Lario nel gennaio 2023 sull'onda dei 12 gol in 24 presenze con la maglia della Giana Erminio, l'attaccante classe 2000 in questi ultimi tre anni ha cercato di capire quale fosse il suo posto nel mondo del pallone. La stagione a Cosenza è stata positiva, meno la prima parte di quella attuale alla Virtus Entella. In Emilia Romagna i problemi sono tanti e per un giocatore alla ricerca di se stesso non è certo l'ambiente giusto.

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