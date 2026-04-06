Como, Fabregas: "Siamo tutti vicini in classifica, dobbiamo spingere fino alla fine"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato ai microfoni di DAZN per inquadrare la sfida contro l'Udinese, gara valida per la trentunesima giornata di Serie A. Queste le sue parole: “Oggi ci sono tre punti importanti in palio come sempre, ogni gara va vinta, me lo dice anche mia moglie alla fine di ogni gara. Mancano ancora 8 gare e siamo tutti molto vicini, bisogna spingere fino alla fine, non dobbiamo guardare agli altri, dobbiamo spingere, pochi tra squadra e staff tecnico hanno vissuto momenti simili in carriera, bisogna andare in campo togliendo pressione, divertendosi e cercando di fare il massimo”.

Caqueret sottopunta con Nico Paz e Diao? La formazione è giusta?

“Dico solo che è sbagliato (ride ndr). Ci sono ragazzi rientrati dagli Stati Uniti per esempio, c'è Jesus Rodriguez che non sta bene, altri giocatori che hanno fatto viaggi internazionali molto lunghi, dobbiamo stare attenti perché dobbiamo essere tutti al 100% per il finale di stagione”.