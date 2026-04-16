Como, i convocati di Fabregas: Sergi Roberto assente a sorpresa, c'è Diego Carlos
Mister Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani col Sassuolo, in programma alle ore 18.30 e valida per il 33° turno di Serie A. Assente a sorpresa Sergi Roberto (da capire se per problemi fisici post-Inter visto che è uscito dopo 45 minuti), non c’è ancora Lahdo (alle prese con acciacco fisico post-impegni nazionale). Diego Carlos c’è, anche se aveva chiesto e ottenuto il cambio contro i nerazzurri a fine primo tempo. Di seguito l'elenco completo dei lariani:
I convocati del Como per il Sassuolo
Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito, Cavlina.
Difensori: Kempf, Alex Valle, Goldaniga, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha.
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao.